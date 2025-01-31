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Общество

Пострадавшим на производстве пензенцам обновили машины

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В Пензенской области 5 жителям, которые в свое время получили серьезные травмы на производстве, вручили новые автомобили марки «Лада» с адаптированными механизмами управления. Соцфонд затратил на машины более 5 млн рублей.

«Такая поддержка предоставляется не чаще 1 раза в 7 лет на основании заключения медико-социальной экспертизы при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению», - объяснили в пресс-службе регионального отделения.

Заместитель управляющего отделением СФР Андрей Лысев отметил, что все присутствовавшие получили автомобили повторно - кто-то в третий, а кто-то и в четвертый раз.

Пострадавшим на производстве пензенцам обновили машины

«Надеюсь, что эти машины помогут им не снижать ритм жизни, чтобы успевать ездить на работу, заниматься повседневными делами и делать что-то для души», - подчеркнул он.

За последние 7 лет жителям региона, пострадавшим на производстве, выдали 74 автомобиля различных модификаций.

Пострадавшим на производстве пензенцам обновили машины

«Кроме того, отделение СФР осуществляет оплату расходов на горюче–смазочные материалы (ГСМ) путем выплаты ежегодно 3 220 рублей и капитальный ремонт ТС. Возмещение расходов на капитальный ремонт ТС производится 1 раз в течение установленного срока эксплуатации, исчисляемого со дня его получения (не менее 7 лет)», - уточнили в пресс-службе.

Пострадавшие на производстве, желающие получить автомобиль, могут обратиться в клиентскую службу фонда с заявлением и паспортом.

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Источник — фото областного отделения Соцфонда
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