Пострадавшим на производстве пензенцам обновили машины

31.01.2025 | 12:15

В Пензенской области 5 жителям, которые в свое время получили серьезные травмы на производстве, вручили новые автомобили марки «Лада» с адаптированными механизмами управления. Соцфонд затратил на машины более 5 млн рублей.

«Такая поддержка предоставляется не чаще 1 раза в 7 лет на основании заключения медико-социальной экспертизы при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению», - объяснили в пресс-службе регионального отделения.

Заместитель управляющего отделением СФР Андрей Лысев отметил, что все присутствовавшие получили автомобили повторно - кто-то в третий, а кто-то и в четвертый раз.

«Надеюсь, что эти машины помогут им не снижать ритм жизни, чтобы успевать ездить на работу, заниматься повседневными делами и делать что-то для души», - подчеркнул он.

За последние 7 лет жителям региона, пострадавшим на производстве, выдали 74 автомобиля различных модификаций.

«Кроме того, отделение СФР осуществляет оплату расходов на горюче–смазочные материалы (ГСМ) путем выплаты ежегодно 3 220 рублей и капитальный ремонт ТС. Возмещение расходов на капитальный ремонт ТС производится 1 раз в течение установленного срока эксплуатации, исчисляемого со дня его получения (не менее 7 лет)», - уточнили в пресс-службе.

Пострадавшие на производстве, желающие получить автомобиль, могут обратиться в клиентскую службу фонда с заявлением и паспортом.