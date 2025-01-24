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Общество

Льготники могут пожаловаться на проблемы с лекарствами

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В среду, 29 января, прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков совместно с руководителем регионального СУ СКР Владимиром Игнатенковым и министром здравоохранения Вячеславом Космачевым проведет личным прием граждан по вопросам льготного лекарственного обеспечения.

Предварительная запись осуществляется с 24 по 27 января с 9:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 13:00 до 13:45) и 28 января с 9:00 до 13:00 по телефону 8 (8412) 36-80-00.

Прием пройдет с 15:00 до 16:00 в здании прокуратуры (г. Пенза, ул. Богданова, 7).

«При обращении на личный прием гражданин обязан предъявить документ, удостоверяющий его личность», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Ранее после вмешательства надзорного органа еще 50 диабетиков обеспечили лекарствами и медицинскими изделиями, которые им не выдавали вопреки закону. Речь идет о жителях Нижнего Ломова, Шемышейки, Каменки, Никольска и Бессоновки. Они в течение 2024 года несвоевременно получали необходимое: тест-полоски, иглы, сахароснижающие препараты.

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