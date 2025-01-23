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Общество

В обновленный школьный песенник могут попасть композиции SHAMANа

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К маю представят обновленный песенник, рекомендованный для изучения в школах на уроках музыки.

Программу потребовалось отредактировать после того, как обнаружилось, что в ней не представлено никаких патриотических композиций, кроме гимна.

«И вообще у нас зачастую как-то неправильно трактуется само понятие патриотической песни. Это же не только про войну. Это в принципе про любовь к Родине, про историю, про культуру. Это великое множество старинных застольных песен, как тот же «Ой, мороз, мороз». Мы вот с вами их помним во многом потому, что узнали про них еще в школе. А сейчас детям этого ничего не дают. Вот именно это мы и планируем исправить», - пояснил в интервью «Парламентской газете» депутат Госдумы и член рабочей группы при Минпросвещения Сергей Колунов.

В прошлом году проблему обсудили на круглом столе. В мероприятии приняли участие директора школ, педагоги и современные музыканты, такие как Олег Газманов и SHAMAN. Был составлен предварительный список композиций.

По мнению Колунова, для изучения рекомендованы песни, связанные с патриотизмом и Россией. В песеннике точно окажутся композиции группы «Любэ» и Олега Газманова.

«Те же песни SHAMANа вполне могут войти, особенно «Встанем», которая отозвалась во множестве сердец, почему нет?» - отметил депутат.

По его словам, из программы не планируют исключать иностранную музыку, в ней, например, есть джаз и The Beatles. Задача авторов - расширить список изучаемого.

«Основа останется неизменной», - заявил Колунов.

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