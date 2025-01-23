Рекламу гадания на картах Таро хотят запретить

23.01.2025 | 14:09

Госдума рассмотрит вопрос о запрете рекламы деятельности тарологов. Соответствующий документ размещен в электронной базе законопроектов в среду, 23 января.

В пояснительной записке уточняется, что таролог - это «лицо, которое с помощью определенных действий и манипуляций, проведенных с картами Таро, предсказывает будущие события и/или анализирует текущие жизненные ситуации человека и дает ему рекомендации для принятия им решений».

Советы могут касаться разных сфер: семейных проблем, отношений с коллегами, финансов, питания и многого другого.

Автор инициативы, депутат Андрей Свинцов, настаивает на том, что «исходя из моральных, этических, нравственных и духовных норм современного российского общества, услуги «таролога» относятся к категории вымыслов», а большая часть общества расценивает их как мошенничество.

Парламентарий предлагает внести в законодательство изменения, направленные на запрет рекламы гаданий и развитие механизмов выявления и блокировки ресурсов, где они предлагаются.