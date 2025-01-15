Пензенцев приглашают на богослужения по случаю Крещения

15.01.2025 | 16:17

Жителей Пензы приглашают на богослужения по случаю Крещения Господня, которое отмечается 19 января.

Накануне, 18-го числа, в Спасском кафедральном соборе (Соборная площадь, 3) состоится Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Желающих ждут к 8:00.

В тот же день в Богоявленской церкви (Октябрьская, 2) в 17:00 начнется всенощное бдение.

19 января в Спасском соборе в 8:00 проведут службу под названием «Святое Богоявление. Крещение Господа нашего Иисуса Христа».

Крещение - одно из семи таинств православной церкви, связанное с преданием, согласно которому Сын Божий прошел обряд в реке Иордан.

Таинство предполагает троекратное погружение тела в воду с призыванием имени Пресвятой Троицы - Отца, Сына и Святого Духа. Суть крещения заключается в освобождении от первородного греха.

В память о столь значимом событии верующие окунаются в водоемы и купели. Со списком официальных мест массового купания в 2025 году можно ознакомиться здесь.