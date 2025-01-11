Прогноз погоды: пензенцам обещают снег, дождь и гололед

11.01.2025 | 14:55

По данным Приволжского УГМС, в воскресенье, 12 января, в Пензенской области прогнозируется облачная погода.

Южный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Согласно народным приметам, такое направление сулит богатый урожай.

Ожидаются осадки: ночью - небольшой мокрый снег, днем - небольшой, местами умеренный снег с дождем. Считалось, что снегопад в этот день предвещает дождливое лето.

Ночью температура воздуха составит -5...0, днем -3...+2 градуса.

Местами возможен слабый гололед, на дорогах гололедица. В ГУ МЧС России по Пензенской области напомнили, что в таких условиях следует передвигаться мелкими шагами, освободив руки из карманов, а при пересечении проезжей части быть особо внимательными.