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Общество

Прогноз погоды: пензенцам обещают снег, дождь и гололед

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По данным Приволжского УГМС, в воскресенье, 12 января, в Пензенской области прогнозируется облачная погода.

Южный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Согласно народным приметам, такое направление сулит богатый урожай.

Ожидаются осадки: ночью - небольшой мокрый снег, днем - небольшой, местами умеренный снег с дождем. Считалось, что снегопад в этот день предвещает дождливое лето.

Ночью температура воздуха составит -5...0, днем -3...+2 градуса.

Местами возможен слабый гололед, на дорогах гололедица. В ГУ МЧС России по Пензенской области напомнили, что в таких условиях следует передвигаться мелкими шагами, освободив руки из карманов, а при пересечении проезжей части быть особо внимательными.

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