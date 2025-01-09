За праздники в регионе поймали почти 100 пьяных водителей

09.01.2025 | 21:29

В праздничные дни сотрудники Госавтоинспекции охраняли порядок на пензенских дорогах. Им удалось пресечь 1 789 нарушений.

Проверки устраивали с 31 декабря по 8 января.

«Экипажи ДПС усилили патрулирование в местах массового скопления людей - на подъездах к торговым центрам, развлекательным учреждениям, где возможно возникновение транспортных заторов и аварийных ситуаций», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

За это время было остановлено 97 пьяных водителей, 10 из них - повторно. В отношении нарушителей могут быть возбуждены уголовные дела, их автомобили изъяли и увезли на спецстоянку.

Госавтоинспекция призывает пензенцев рассказывать о пьяных водителях по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 02 или 102.

«В сообщении необходимо указать конкретное место расположения (город, район, улицу), марку автомобиля, государственный регистрационный знак и направление движения нарушителя, после чего экипажи ДПС будут ориентированы на задержание данного водителя», - пояснили в ГАИ.