Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 29 декабря

28.12.2024 | 20:30

29 декабря в Пензенской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Такой прогноз сделали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -7...-12 градусов, дневные температуры станут колебаться от -3 до -8. Поздним вечером местами ртутные столбики опустятся до -14 градусов.

На протяжении суток будет дуть слабый ветер переменных направлений, ожидается туман с видимостью до 500 метров.

Как предупредили синоптики, в последние дни уходящего года в Пензенский регион продолжит поступать теплый и влажный воздух с Северной Атлантики, поэтому температурный режим останется выше климатической нормы.

В старину считалось, что если 29 декабря холодно, то стоит готовиться к студеной зиме, с метелями и сильными морозами. Также верили: каков этот день, таков и апрель.