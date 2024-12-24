25 декабря в Пензенской области будет туманно

24.12.2024 | 22:10

25 декабря в Пензенской области будет облачно и туманно. Об этом предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -4...-9 градусов, днем температура воздуха повысится до -4...+1. После захода солнце станет морознее - до -7...-12 градусов.

На протяжении суток будет дуть слабый ветер переменных направлений. В большинстве районов пройдет небольшой снег.

Ранее синоптики сообщали, что в начале рабочей недели в Пензенской области сохранится влияние поля пониженного атмосферного давления (снег и отрицательные температуры), а затем регион окажется во власти антициклона с очередной волной оттепели.

В старину подмечали: какая погода стоит 25-го числа, такой она будет и 31 декабря; пасмурное утро предвещает раннюю весну; если ночь ясная, то зима окажется холодной, а лето - жарким; если ночь темная, то зима выдастся теплой, а лето - пасмурным.