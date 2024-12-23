Часть жителей Пензенской области получат пенсии досрочно

23.12.2024 | 13:08

В связи с новогодними праздниками в график доставки пенсий внесли изменения, сообщили в отделении Соцфонда по Пензенской области.

Выплату за январь тем, кто получает ее 5-го числа месяца, перечислят не позднее 27 декабря. Доставка через почту будет осуществляться по графику работы отделений.

«Досрочная выплата затрагивает все существующие виды пенсии: страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости, по инвалидности и прочие», - подчеркнули в СФР.

В следующий раз таким получателям начислят пенсию уже в феврале.

Те, у кого дата доставки установлена позже 5-го числа, получат выплату в привычное время: с 9 января возобновится стандартный график.