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Общество

Часть жителей Пензенской области получат пенсии досрочно

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В связи с новогодними праздниками в график доставки пенсий внесли изменения, сообщили в отделении Соцфонда по Пензенской области.

Выплату за январь тем, кто получает ее 5-го числа месяца, перечислят не позднее 27 декабря. Доставка через почту будет осуществляться по графику работы отделений.

«Досрочная выплата затрагивает все существующие виды пенсии: страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости, по инвалидности и прочие», - подчеркнули в СФР.

В следующий раз таким получателям начислят пенсию уже в феврале.

Те, у кого дата доставки установлена позже 5-го числа, получат выплату в привычное время: с 9 января возобновится стандартный график.

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