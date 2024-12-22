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Общество

В декабре детские пособия выплатят дважды

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Социальный фонд РФ до конца месяца перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику выплатили бы в начале января. Об этом сообщается на сайте ведомства.

25 декабря переведут:

- единое пособие на детей до 17 лет и по беременности;

- ежемесячную выплату по уходу за ребенком до полутора лет;

- ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет;

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

«Зачисление средств 25 декабря коснется семей, которые выбрали безналичное получение через банк. Если пособие доставляет почта, выплата пройдет в январе и продлится до 25-го числа по графику работы отделений Почты России в каждом регионе», - предупредили в Соцфонде.

Также до 25-го числа включительно семьи получат и другие виды материальной помощи, в том числе выплату из маткапитала на ребенка до 3 лет, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, которое положено одному из родителей, находящемуся в декретном отпуске.

В Соцфонде напомнили, что когда дни выплат приходятся на праздники, перечисления делают заранее.

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