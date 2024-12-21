Пензенцам спрогнозировали мокрый снег и гололед

21.12.2024 | 18:20

По данным Приволжского УГМС, в воскресенье, 22 декабря, в Пензенской области будет облачно. Ожидается небольшой мокрый снег с дождем.

И водителям, и пешеходам следует быть осторожными: местами прогнозируется слабый гололед, на дорогах - гололедица.

В течение суток ветер будет дуть с юга со скоростью 8-13 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до -1...-6, днем повысится до отметок -4...+1.

В народе день 22 декабря называли Анной Темной как один из самых коротких в году. Считалось, что обильный иней на деревьях - предвестник богатого урожая. Ясный день на Анну обещал солнце под Новый год.