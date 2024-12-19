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Общество

Для семей пропавших без вести бойцов предусмотрят меры поддержки

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В четверг, 19 декабря, во время прямой линии с Владимиром Путиным, совмещенной с пресс-конференцией, был поднят вопрос о поддержке семей пропавших без вести военнослужащих.

«Это очень чувствительный вопрос. Одно дело, когда человек воюет, - там разные виды выплат: это боевые так называемые, потом командировочные, за участие в наступательных, штурмовых операциях, за участие в обороне. Когда человек с радаров исчезает, возникает вопрос поддержки семей», - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что с министром обороны уже обсуждалось решение проблемы.

«Две вещи нужно сделать. Нужно сократить сроки принятия окончательных решений. Информации нет, семьи перестают получать выплаты, сокращается объем поддержки семей. Здесь Министерство обороны вместе с правительством должны подумать, что может заменить хотя бы часть этих выплат. Есть разные идеи - пособие на детей или другое решение. Нужно принять решение и по временным мерам, и по окончательному закрытию вопроса», - высказался Владимир Путин.

В заключение он подчеркнул важность работы в этом направлении.

Сейчас военнослужащий или иной участник спецоперации может быть признан безвестно отсутствующим, если в течение 6 месяцев нет сведений о месте его пребывания, в том числе такие данные не предоставлены членам его семьи командиром воинской части или иным уполномоченным должностным лицом.

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