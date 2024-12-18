Врачи рассказали о распространенном новогоднем недуге

18.12.2024 | 07:56

В новогодние каникулы граждане часто обращаются в неотложку с симптомами так называемого «праздничного сердца». О распространенном недуге рассказали кардиологи.

Заболевание носит название «алкогольная предсердная аритмия», оно связано с употреблением спиртного, перееданием, обезвоживанием, повышенным уровнем стресса в холодный период. Симптомы наблюдаются даже у людей, никогда не жаловавшихся на здоровье.

«После выпитого бокала сердце может начать биться часто или нерегулярно. В такие моменты человек чувствует трепет в груди или шее. Каждый год в период праздников в отделения неотложной помощи обращается все больше людей с проблемами, связанными с алкоголем и нарушением сердечного ритма», - рассказали эксперты в беседе с изданием МК.ru.

Также пациенты с алкогольной предсердной аритмией жалуются на обмороки, затрудненное дыхание.

Большинство людей с диагнозом «праздничное сердце» восстанавливаются, если они начали лечение на ранней стадии или ограничили употребление алкогольных напитков. В некоторых случаях у пациентов развивается фибрилляция предсердий.

«Не существует определенного количества алкогольных напитков, которое могло бы вызвать сердечные проблемы в праздничные дни. Поэтому главный совет - избегать чрезмерного употребления алкоголя», - предупредили специалисты.