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Общество

В Пензенском районе в поликлинике появился новый аппарат МРТ

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В Пензенской районной больнице на базе поликлиники № 2 появился современный магнитно-резонансный томограф.

В региональном минздраве рассказали, что это аппарат МРТ нового поколения, благодаря которому пациентам станет доступна диагностика органов брюшной полости и малого таза, позвоночника, конечностей, суставов, головного мозга.

«Высокий класс томографа позволяет выявить образования минимальных размеров и структурные изменения органов, что будет важным подспорьем в работе лечащих врачей», - отметил главный врач больницы Илья Панюхин.

В целом методы МРТ помогают диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях, контролировать эффективность лечения, планировать хирургические вмешательства и лучевую терапию.

Пока аппарат работает в тестовом режиме: идет процедура лицензирования.

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Источник — фото областного минздрава
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