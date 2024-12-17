В Пензенском районе в поликлинике появился новый аппарат МРТ

17.12.2024 | 21:01

В Пензенской районной больнице на базе поликлиники № 2 появился современный магнитно-резонансный томограф.

В региональном минздраве рассказали, что это аппарат МРТ нового поколения, благодаря которому пациентам станет доступна диагностика органов брюшной полости и малого таза, позвоночника, конечностей, суставов, головного мозга.

«Высокий класс томографа позволяет выявить образования минимальных размеров и структурные изменения органов, что будет важным подспорьем в работе лечащих врачей», - отметил главный врач больницы Илья Панюхин.

В целом методы МРТ помогают диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях, контролировать эффективность лечения, планировать хирургические вмешательства и лучевую терапию.

Пока аппарат работает в тестовом режиме: идет процедура лицензирования.