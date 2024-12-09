Сетевое издание|18+|Понедельник|9 дек 2024|10:39
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Денис Соболев поздравил пензенцев с Днем Героев Отечества

Печать
Telegram

Председатель городской думы Денис Соболев направил поздравление в адрес пензенцев, которых принято чествовать 9 декабря.

«Сегодня в нашей стране отмечается День Героев Отечества - день, когда мы чествуем самых уважаемых, самых заслуженных людей страны, чье мужество в годы войны и выдающиеся заслуги в мирное время отмечены высшими государственными знаками отличия.

Пензенцы всегда славились своим ратным трудом и военными подвигами. И мы искренне гордимся трудовыми и боевыми заслугами наших прославленных земляков, чьи достижения были удостоены высших государственных знаков отличия и способствовали приумножению славы Родины.

Эти люди - образец чести и доблести, а их жизнь - яркий пример для подражания. Искренне убежден, что новое поколение жителей Сурского края будут их достойными преемниками и впишут еще немало славных страниц в летопись нашей Отчизны», - говорится в поздравлении.

Денис Соболев пожелал героям крепкого здоровья, большого счастья, неиссякаемой энергии, новых свершений во славу Пензы, региона и России.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте