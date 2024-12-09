Денис Соболев поздравил пензенцев с Днем Героев Отечества

09.12.2024 | 09:27

Председатель городской думы Денис Соболев направил поздравление в адрес пензенцев, которых принято чествовать 9 декабря.

«Сегодня в нашей стране отмечается День Героев Отечества - день, когда мы чествуем самых уважаемых, самых заслуженных людей страны, чье мужество в годы войны и выдающиеся заслуги в мирное время отмечены высшими государственными знаками отличия.

Пензенцы всегда славились своим ратным трудом и военными подвигами. И мы искренне гордимся трудовыми и боевыми заслугами наших прославленных земляков, чьи достижения были удостоены высших государственных знаков отличия и способствовали приумножению славы Родины.

Эти люди - образец чести и доблести, а их жизнь - яркий пример для подражания. Искренне убежден, что новое поколение жителей Сурского края будут их достойными преемниками и впишут еще немало славных страниц в летопись нашей Отчизны», - говорится в поздравлении.

Денис Соболев пожелал героям крепкого здоровья, большого счастья, неиссякаемой энергии, новых свершений во славу Пензы, региона и России.