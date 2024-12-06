Стертая разметка в Пензе: водителей волнует, как работают камеры

06.12.2024 | 10:01

На части дорог в Пензе разметка уже не видна, и у городских водителей возник резонный вопрос, будут ли их по записям с камер штрафовать за несоблюдение предписанных ею требований. Ответ дал директор ГБУ Пензенской области «Безопасный регион» Алексей Тархов.

Редакция PenzaInform.ru направила ему обращение, сформулированное одним из читателей портала: «Разметка стерлась еще в начале осени, а сейчас снег, грязь и не видно полосы на дорогах. Как ориентироваться на дорогах, когда стоп-линии занесены, а за заезд на них штрафуют? Камер повсюду наставили. Нельзя ли отключить эти камеры на сезон без разметки?»

По словам Алексея Тархова, фиксация некоторых видов нарушений Правил дорожного движения осуществляется круглогодично вне зависимости от наличия разметки (например, по таким видам нарушений, как превышение скорости, нарушение правил применения ремней безопасности, непредоставление преимущества пешеходам на переходе и т. д.). Поэтому полное отключение камер фотовидеофиксации (КФВФ) на зимний период невозможно.

«На период отсутствия или плохой различимости дорожной разметки отключению подлежит лишь часть нарушений, фиксируемых КФВФ, т. к. согласно разделу 1 приложения 2 к ПДД РФ при недостаточной различимости дорожной разметки водители должны руководствоваться дорожными знаками. Так, при проезде регулируемого перекрестка водителю необходимо остановиться перед дорожным знаком 6.16 «Стоп-линия».

В случае же отсутствия дорожной разметки, а также соответствующих дорожных знаков фиксация определенного вида нарушения подлежит отключению в зимний период», - говорится в ответе на запрос.