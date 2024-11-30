Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

30.11.2024 | 11:52

Эксперт по труду Анна Сайгина заявила, что самыми выгодными месяцами для отпуска в 2025 году будут июль и октябрь.

Известно, что количество рабочих дней в каждом месяце меняется ежегодно. Так, в 2025-м меньше всего трудовых будней будет в январе (17), а больше всего - в июле и октябре (23).

«Соответственно, отпуск длительностью 28 календарных дней лучше планировать в эти месяцы - стоимость одного рабочего дня получится ниже. А вот в январе, мае, июне и ноябре брать отпуск невыгодно», - объяснила эксперт в беседе с изданием «Лента.ру».

Отпускные - средний дневной заработок, умноженный на количество дней отдыха. В этот доход включены заработная плата, премии, надбавки, без учета больничных, материальной помощи, командировочных.

Размер отпускных, как правило, меньше зарплаты, поскольку ее начисляют за рабочие дни, а отпуск - за календарные, которые дешевле.

Если хочется поделить отпуск на несколько частей, то эксперт порекомендовала ориентироваться и на месяцы с большим количеством рабочих дней, и на даты.

«Вы можете начать отдыхать как в рабочий, так и в выходной день. Если вам важнее получить больше денег, включите выходные в отпуск. Трудовой кодекс этого не запрещает, но нужно договориться с работодателем. Например, вы берете отпуск с понедельника по пятницу. Отпускные вам начислят за пять дней, а отдохнете вы девять дней - с учетом выходных. А если вы укажете, что отдых начинается с субботы и заканчивается в следующее воскресенье, отпускные вы получите за все девять дней», - добавила Анна Сайгина.