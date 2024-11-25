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Общество

За призывы травить собак хотят штрафовать

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На рассмотрение в Госдуму РФ хотят внести законопроект, который устанавливает штрафы за пропаганду догхантерства, а также жестокого обращения с животными.

Пока документ направили на рассмотрение в правительство, затем его внесут в нижнюю палату парламента.

Авторы законопроекта отметили, что в последнее время участились случаи отравления собак. По вине граждан, борющихся с бродячими животными, гибнут домашние любимцы. Разбросанная или разлитая отрава представляет опасность и для детей.

Догхантеры пропагандируют свою деятельность, за это их хотят наказывать, пишет «Парламентская газета». За призывы убивать бродячих собак предлагается ввести штраф от 5 000 до 30 000 рублей. Злоумышленнику может грозить и арест на 15 суток.

Отдельное наказание планируется предусмотреть за изготовление и распространение в интернете фото- или видеоматериалов, печатной и аудиопродукции, пропагандирующих жестокое обращение с животными. Штраф для граждан составит от 10 000 до 20 000 рублей.

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