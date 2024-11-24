В нескольких больницах Пензенской области завершился капремонт

24.11.2024 | 11:08

В регионе завершен капитальный ремонт 5 объектов здравоохранения из 7 запланированных на 2024 год. Об этом рассказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своих аккаунтах в соцсетях.

Для пациентов уже работают гинекологический корпус и хирургическое отделение Мокшанской районной больницы, стационар в бессоновской, терапевтический корпус в башмаковской и врачебная амбулатория в селе Малый Труев Кузнецкого района.

«Капремонт проведен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая реализуется с 2021 года. За это время в Пензенской области капитально отремонтировано 40 объектов здравоохранения, возведено 215 модульных конструкций врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, а также единственная в стране модульная участковая больница в Чаадаевке», - отметил Олег Мельниченко.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» сельские больницы оснащают новым оборудованием. Приобретено 30 передвижных медицинских комплексов, 5 флюорографов и 5 маммографов. Это позволяет жителям сел проходить качественные обследования, не уезжая далеко от дома.