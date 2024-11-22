В Пензе илососы откачивают воду с затопленных улиц

22.11.2024 | 11:07

В пятницу, 22 ноября, в Пензе устраняют последствия непогоды. В областном центре прошел ливень с сильными порывами ветра, в результате на нескольких улицах повалило деревья, некоторые территории затопило.

Сотрудники МБУ «Пензавтодор» распиливают и вывозят рухнувшие стволы с улиц Измайлова, Ульяновской, Аустрина, Калинина и других.

«После выпадения обильных осадков устранены локальные подтопления на улицах Лозицкой, Глазунова, Тернопольской, Аустрина, Литвинова Поляна, Попова, Чаадаева, Долгорукова, Ленина, Баумана, проспектах Победы и Строителей, в микрорайоне Пенза-III», - рассказали в администрации города.

Сейчас специалисты продолжают ликвидировать подтопления. Для этого задействовали комбинированные гидродинамические автомашины и илососы. Кроме того, бригады очищают ливневые решетки от опавшей листвы.

«Санитарный патруль занимается уборкой разлетевшегося из-за ветра мусора», - добавили в администрации.

Ранее пензенцы поделились в соцсетях снимками последствий урагана, который бушевал в области в ночь на 22-е число. В Заречном сообщили о том, что вырванная с корнем сосна рухнула на человека, он пострадал.