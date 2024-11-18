19 ноября в Пензенской области прогнозируются небольшие осадки

18.11.2024 | 21:00

Во вторник, 19 ноября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь с мокрым снегом.

По данным Приволжского УГМС, ветер подует с юга со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на вторник на улице будет -2...+3 градуса, местами прогнозируется дождь с мокрым снегом. Днем термометры покажут +1...+6.

В ночь на среду снова похолодает до -3 градусов. Небольшие осадки сохранятся.

В народном календаре 19 ноября Павел Ледостав. На Руси верили: если на Павла выпадает снег, то и зима будет снежной. Безветренная погода сулила скорые морозы.