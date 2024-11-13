На двух участках пензенских трасс ограничат скорость

13.11.2024 | 19:22

В Пензенской области намерены снизить аварийность на участке трассы М-5 и подъезде к Кузнецку.

В среду, 13 ноября, управление Госавтоинспекции УМВД России по региону уведомило, что на 714-м километре трассы (Нижняя Елюзань) изменилась организация дорожного движения.

В частности, теперь водители будут ступенчато снижать скорость до 50 км/ч, руководствуясь знаком «Ограничение максимальной скорости».

Аналогичные изменения действуют и на отрезке 16-й километр + 960 метров региональной дороги «Подъезд к городу Кузнецку».

«В целях контроля за соблюдением скоростного режима на перечисленных участках установлены работающие в автоматическом режиме камеры фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения», - предупредили в ГАИ.