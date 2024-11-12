Пензенские транспортники настаивают на повышении стоимости проезда

12.11.2024 | 13:15

Директор ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» и один из основных перевозчиков в регионе заявляют, что не знают, насколько надо повысить стоимость проезда в общественном транспорте, но такая необходимость назрела.

По словам директора АТП «Меркурий» Александра Кровякова, если увеличения не будет, то «возникнет много неприятностей». Причина - нужно поднимать зарплаты водителям и покупать запчасти.

Насколько следует повысить стоимость проезда, Александр Кровяков, общаясь со СМИ во вторник, 12 ноября, отвечать не стал. «Мы подали документы, мы не определяем повышение. Мы подали расчеты в управление цен и тарифов, их рассматривают там, и после этого будет установлено. Это от нас не зависит, это орган, который устанавливает предельный уровень тарифов на перевозки в городе», - заявил он.

Директор ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Лариса Панкова отметила, что не может сказать однозначно, произойдет ли сейчас увеличение тарифов, но есть такая объективная необходимость и федеральная тенденция. «Растут затраты перевозчиков на обслуживание транспорта, фонд оплаты труда», - привела она те же аргументы.

На вопрос о том, какой примерно должна стать стоимость проезда, Лариса Панкова тоже не ответила. «У меня нет такой информации, установлением цен занимается уполномоченный орган - Министерство ЖКХ Пензенской области», - пояснила директор учреждения.

Лариса Панкова добавила, что в других регионах стоимость проезда составляет не менее 30 рублей, а в ряде регионов это и 40 плюс, и 50 плюс рублей.

«Менее 30 рублей за проезд ни в одном регионе нет. Наши цены, мы уже говорили об этом неоднократно, по троллейбусам не меняли с лета 2018 года. В ноябре 2020 года на уровне 27 рублей перевозчики установили стоимость проезда в автобусах большого класса», - заключила она.