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Общество

13 ноября в Пензе пройдет небольшой мокрый снег

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13 ноября в Пензенской области, по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В Пензе и Кузнецке ожидается небольшой мокрый снег, в Нижнем Ломове преимущественно без осадков.

В целом по региону в ночь на среду уличные термометры покажут -3...+2 градуса, днем -2...+3.

В темное время суток ветер станет дуть с запада, в светлое направление изменится на юго-западное, порывы достигнут 13 метров в секунду.

Ранее со ссылкой на Приволжское УГМС сообщалось, что на этой неделе Пензенская область находится под влиянием поля повышенного атмосферного давления, температурный фон держится в пределах климатической нормы.

В старину верили: ясная и солнечная погода 13 ноября - к сильному порывистому ветру; если солнце закатится в густую тучу с пурпурной окраской на востоке - быть осадкам.

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