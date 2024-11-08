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Общество

9 ноября в Пензе снова будет пасмурно и холодно

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В субботу, 9 ноября, в Пензенской области снова будет пасмурно и холодно. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут 0...+2 градуса, а днем поднимутся не выше +5.

Ветер подует с запада, со скоростью до 13 метров в секунду. Погода будет облачной с прояснениями, преимущественно без осадков.

По словам начальника отдела прогнозирования Светланы Иванковой, на смену циклону в Пензенскую область начнет идти антициклон.

«Регион окажется на границе противоборства этих двух вихрей. Существенно усилится ветер. Небольшие осадки смешанного характера ожидаются лишь в отдельных районах», - отметила она.

При этом температурный режим будет повышен на 1-2 градуса.

9 ноября в народном календаре - Зарок на Параскеву. Густой утренний туман предвещает потепление, а иней на деревьях - сильные морозы.

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