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Общество

ЖК «Баланс» от «Термодома» - перспективное вложение средств

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«Очень хорошим вложением средств» называют ЖК «Баланс» от «Термодома» в Пензе его будущие жители.

ЖК «Баланс» от «Термодома» - перспективное вложение средств

В первую очередь они отмечают качество квартир кирпичных домов комфорт-класса.

«Квартиры сдаются с предчистовой отделкой, лучевая разводка труб отопления в полу, очень интересные планировочные решения, панорамные окна, чтобы наслаждаться видами вокруг. Огороженная территория позволит не беспокоиться за отдых детей на улице», - дал оценку комплексу Дмитрий Комаров.

Отметил он и комфортное расположение ЖК. В шаговой доступности у жителей окажутся крупные объекты спорта, культуры, торговли. Также является плюсом развитая транспортная инфраструктура.

ЖК «Баланс» от «Термодома» - перспективное вложение средств

«Здесь все рядом. Это новый уровень жизни, когда ты тратишь минимум времени на дорогу и максимум времени уделяешь себе и своим увлечениям. Это очень хорошее вложение денежных средств. Однозначно рекомендую к покупке, в свою жизнь вы привнесете баланс», - подчеркнул Дмитрий Комаров.

Узнать больше можно, оставив заявку на clck.ru/3CjRko. После этого клиента проконсультируют специалисты холдинга «Термодом».

Сайт проекта: balance-pnz.ru.

Застройщик - ООО «СЗ «Термодом-Ситистрой», проектные декларации - на https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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