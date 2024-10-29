В Пензенской области массово проверили машины с детьми

29.10.2024 | 14:17

В Пензенской области состоялось профилактическое мероприятие «Автокресло детям», направленное на предупреждение ДТП с юными пассажирами.

Сотрудники Госавтоинспекции останавливали машины у «Глобуса», чтобы проверить, правильно ли водители перевозят несовершеннолетних.

Во время акции было выявлено 104 нарушения, на автомобилистов составили протоколы.

«Госавтоинспекция Пензенской области обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть предельно осторожными в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий, особенно когда в салоне автомобиля находятся дети», - отметил заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.

С начала года в регионе зарегистрировано 84 ДТП с пассажирами в возрасте до 16 лет. Двое из них погибли, 110 получили ранения.