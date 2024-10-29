Россиян хотят обязать содержать детей до 23 лет

29.10.2024 | 10:53

28 октября группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается внести изменения в Семейный кодекс РФ и закрепить обязанность родителей содержать совершеннолетних детей-студентов.

«Семья с совершеннолетними детьми, обучающимися полный день, зачастую является нуждающейся в связи с большими расходами, связанными с затратами на проезд, питание, учебные материалы. В особенности негативное положение имеют дети, которых воспитывают родители-одиночки», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Именно поэтому депутаты предложили обязать родителей содержать совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, если они обучаются по очной форме.

«Если между родителями отсутствует соглашение об уплате алиментов, их размер будет определяться судом в твердой денежной сумме, которая должна будет выплачиваться ежемесячно. В случае отсутствия возможности получения содержания от своих родителей такие лица смогут претендовать на помощь братьев и сестер, дедушек и бабушек», - говорится в документе.

Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.