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Общество

Названа причина, по которой закрыт ледовый дворец «Хрустальный»

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Ледовый дворец «Хрустальный», который открылся на улице 65-летия Победы в Дальнем Арбекове в 2023 году, не функционирует, сообщили пензенцы.

«Ледовой дворец «Хрустальный» поработал немного - и все. На ремонте который месяц. Внук узнавал, говорят, там все переделывать надо», - пожаловался во вторник, 22 октября, горожанин в комментариях телеграм-канала PenzaInform.

Ситуацию прояснил представитель Комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике г. Пензы.

«На прилегающей территории к спортивному комплексу «Хрустальный» ведутся строительно-ремонтные работы по возведению опорной стены. По технике безопасности в период осуществления подобных работ проведение занятий с детьми и массовые катания запрещены», - сообщил он.

По словам представителя спорткомитета, «Хрустальный» распахнет двери для посетителей, когда опорную стену доделают. Информацию о возобновлении массовых катаний и расписание сеансов разместят в официальном сообщества спортшколы по зимним видам спорта во «ВКонтакте» и на сайте комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике.

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