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Общество

Олег Мельниченко: Отопительный сезон должен пройти без срывов

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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил главам муниципалитетов держать на особом контроле ход отопительного сезона.

Также за ним следит межведомственная комиссия при правительстве.

«Отопительный сезон стартовал во всех муниципальных образованиях нашего региона. Главная задача - чтобы он прошел без срывов и чрезвычайных происшествий, чтобы в домах граждан было тепло и комфортно», - обозначил приоритеты Олег Мельниченко.

Подготовка объектов жилищно-коммунальной и социально-культурной сфер к работе в осенне-зимний период полностью завершена.

«Действует 1 089 источников генерации тепловой энергии. Тепло получают 459 школ, 334 детских сада, 689 медицинских учреждений, 508 объектов культуры и 102 спортивных объекта, а также 4 299 многоквартирных домов», - перечислили в областном правительстве.

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Источник — фото областного правительства
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