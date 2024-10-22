Сетевое издание|18+|Вторник|22 окт 2024|09:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Названы самые выгодные способы получения пенсий

Печать
Telegram

Сенатор РФ Ольга Епифанова рассказала «Газете.Ru» о наиболее привлекательных способах получения пенсий.

По ее словам, самым выгодным является перечисление пенсионных выплат на карты платежной системы «Мир». Это объясняется начислением процентов на остаток средств и повышенным кешбэком в некоторых банках. Держатели карт имеют большую свободу в распоряжении средствами, так как могут снимать деньги с карты по мере необходимости.

Пенсионерам, не умеющим или не желающим пользоваться картами, лучше выбирать банковские счета. Ольга Епифанова советует выбирать вклады с возможностью снятия средств без ограничений.

Для сельских жителей, у которых доступ к банкоматам и отделениям банков ограничен, остается актуальным получение пенсий через отделения «Почты России». По мнению Епифановой, этот способ, хоть и менее удобен, помогает защитить пенсионеров от мошенников.

По мнению сенатора, в будущем можно будет повысить безопасность пенсионных выплат с помощью цифрового рубля, отслеживая перемещения благодаря уникальному коду цифровой валюты.

Изменить способ получения пенсии можно через МФЦ, портал госуслуг или отделение Социального фонда. При подаче заявления до 15-го числа месяца изменения вступят в силу со следующего месяца, после 15-го числа - через месяц.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте