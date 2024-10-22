Названы самые выгодные способы получения пенсий

22.10.2024 | 08:09

Сенатор РФ Ольга Епифанова рассказала «Газете.Ru» о наиболее привлекательных способах получения пенсий.

По ее словам, самым выгодным является перечисление пенсионных выплат на карты платежной системы «Мир». Это объясняется начислением процентов на остаток средств и повышенным кешбэком в некоторых банках. Держатели карт имеют большую свободу в распоряжении средствами, так как могут снимать деньги с карты по мере необходимости.

Пенсионерам, не умеющим или не желающим пользоваться картами, лучше выбирать банковские счета. Ольга Епифанова советует выбирать вклады с возможностью снятия средств без ограничений.

Для сельских жителей, у которых доступ к банкоматам и отделениям банков ограничен, остается актуальным получение пенсий через отделения «Почты России». По мнению Епифановой, этот способ, хоть и менее удобен, помогает защитить пенсионеров от мошенников.

По мнению сенатора, в будущем можно будет повысить безопасность пенсионных выплат с помощью цифрового рубля, отслеживая перемещения благодаря уникальному коду цифровой валюты.

Изменить способ получения пенсии можно через МФЦ, портал госуслуг или отделение Социального фонда. При подаче заявления до 15-го числа месяца изменения вступят в силу со следующего месяца, после 15-го числа - через месяц.