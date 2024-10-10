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Общество

В Пензе на месяц закроют движение на съезде с улицы Ерик на Злобина

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В Пензе с 14 октября по 14 ноября будет закрыто движение на съезде с улицы Ерик на улицу Злобина.

Ограничение введут «в связи с проведением работ по устройству подпорной стенки», сообщили в управлении ЖКХ города.

Водители смогут воспользоваться временным объездом. Управление разместило в своем телеграм-канале его схему.

В Пензе на месяц закроют движение на съезде с улицы Ерик на Злобина

В конце сентября стало известно, что в областном центре приступили к реализации глобального проекта по реконструкции проезда под железнодорожными путями на улице Ерик.

«Бьем подпорную стенку, проектный институт выполняет проект объездной железной дороги, она там же будет. Придется весь этот узел демонтировать вместе с железной дорогой», - сообщил министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев.

Проект планируют реализовывать до 2027 года включительно. На реконструкцию выделят около 1,8 млрд рублей из федерального бюджета.

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Источник — фото 2 управления ЖКХ города
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