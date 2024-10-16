Перечислены семь возможных причин удержания пенсии

16.10.2024 | 08:12

В некоторых случаях у пенсионеров могут удержать часть государственного пособия. Об этом «Газете.Ru» рассказала cенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.

Такое может произойти в случае, если получатель пенсии устроился на работу, но не уведомил об этом Социальный фонд РФ. В этом случае может быть удержана часть социальной доплаты к пенсии.

Вторая причина - неоплаченные долги по коммунальным платежам, налогам, штрафам, кредитам, сборам, алиментам.

На потерю части пенсии может повлиять смена места жительства. Ольга Епифанова напомнила, что при переезде в другой регион размер страховой пенсии по старости остается прежним, а вот местный коэффициент (например, «северные» выплаты) отменяется.

Еще одним основанием может стать долг по взносам в Соцфонд. Например, если индивидуальный предприниматель забыл или не захотел перечислить обязательный страховой взнос.

Самая элементарная ошибка заключается в том, что получатель сменил банковскую карту и не сообщил об изменении реквизитов либо неправильно указал ее номер при предоставлении новых данных.

Наконец, седьмая причина - решение суда, согласно которому пенсионер обязан возместить ущерб имуществу или здоровью другого человека.

«Для выяснения причин удержания части пенсии стоит заказать справку о выплатах СФР на текущую дату. Ее можно получить в личном кабинете на «Госуслугах», - рекомендовала Ольга Епифанова.

Она добавила, что можно также нанести личный визит в территориальное отделение СФР или в банк, чтобы узнать причину удержания средств.