На улице Воронова завершена перекладка водопровода

16.10.2024 | 10:02

В Пензе завершена замена сетей водоснабжения на одном из самых аварийных участков в городе - на улице Воронова, 8.

Из-за того, что трубопровод, построенный в середине 60-х годов прошлого века, практически полностью износился, здесь часто происходили утечки.

С 2 октября сотрудники Горводоканала перекладывали трубы открытым способом. Изначально планировалось заменить 300 метров коммуникаций. Однако теплая погода и наличие материалов позволили увеличить протяженность еще на 130 метров.

Кроме того, специалисты восстановили водопроводную камеру, очистили колодцы и заново врезали всех абонентов, которые теперь получают ресурс по новым трубам.

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, следующим шагом станет благоустройство. До конца октября планируется восстановить асфальтовое покрытие на площади порядка 2 500 кв. м.