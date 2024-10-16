Сетевое издание|18+|Среда|16 окт 2024|12:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Снег |
 

Общество

На улице Воронова завершена перекладка водопровода

Печать
Telegram

В Пензе завершена замена сетей водоснабжения на одном из самых аварийных участков в городе - на улице Воронова, 8.

Из-за того, что трубопровод, построенный в середине 60-х годов прошлого века, практически полностью износился, здесь часто происходили утечки.

С 2 октября сотрудники Горводоканала перекладывали трубы открытым способом. Изначально планировалось заменить 300 метров коммуникаций. Однако теплая погода и наличие материалов позволили увеличить протяженность еще на 130 метров.

Кроме того, специалисты восстановили водопроводную камеру, очистили колодцы и заново врезали всех абонентов, которые теперь получают ресурс по новым трубам.

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, следующим шагом станет благоустройство. До конца октября планируется восстановить асфальтовое покрытие на площади порядка 2 500 кв. м.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте