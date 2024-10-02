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Общество

Горводоканал приступил к перекладке сетей на улице Воронова

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Улица Воронова, 8, - одно из самых аварийных мест в Пензе. Утечки здесь происходят достаточно часто из-за практически полного износа трубопровода, построенного в середине 60-х годов прошлого века.

Горводоканал приступил к перекладке сетей на улице Воронова

Порывы доставляли большие неудобства жителям и автовладельцам. Устранение повреждений отнимало значительное количество людских и технических ресурсов. Большой объем финансовых средств направлялся на последующее восстановление благоустройства.

Горводоканал приступил к перекладке сетей на улице Воронова

«Для кардинального решения проблемы необходимо было заменить трубопровод полностью. С 1 октября бригада Горводоканала приступила к работам. Будет выполнено строительство нового водопровода протяженностью 300 метров из полиэтиленовой трубы диаметром 160 миллиметров, срок службы которой - порядка 50 лет», - рассказал заместитель технического директора по эксплуатации и ремонту «РКС-Пенза» Антон Пивоваров.

Отключение абонентов не потребуется: новые коммуникации проложат открытым способом рядом со старым водоводом, по которому в штатном режиме будет осуществляться подача ресурса.

Горводоканал приступил к перекладке сетей на улице Воронова

После завершения монтажа центральной трубы специалисты Горводоканала выполнят переврезки всех абонентов и снабжение пойдет уже по новым сетям.

Полностью завершить весь комплекс работ планируется к 19 октября.

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