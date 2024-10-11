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Общество

Составлен прогноз погоды в Пензенской области на 12 октября

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По прогнозам синоптиков, 12 октября в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

В ночь на субботу за окном будет -3...+2 градуса, днем воздух прогреется до +5...+10, а поздним вечером уличные термометры покажут до 0...-5.

На протяжении суток станет дуть умеренный юго-восточный ветер с порывами до 14 метров в секунду.

Как сообщалось ранее, в этот день погоду в регионе определит антициклон: осадков не предвидится, температурный режим начнет приобретать ярко выраженный осенний характер.

Предки подмечали: если ночью 12-го числа на небе много звезд, то впереди - сухая осень; иней на деревьях обещал солнечный день; когда утренний легкий ветер усиливается днем, а к вечеру слабеет - погода останется ясной.

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