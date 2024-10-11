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Общество

Лимиты на семейную ипотеку могут закончиться уже в ноябре

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«ДОМ. РФ» распределил между банками оставшиеся на 2024 год лимиты по семейной ипотеке, общая сумма которых составляет 140 млрд рублей.

Сбер получил более 93 млрд, Альфа-Банк - 33,3 млрд. Остальные средства передали Россельхозбанку, Уралсибу, «Т-банку» и другим кредитным организациям.

Минфин отмечает, что выделенных лимитов хватит до ноября. А эксперты рынка недвижимости не исключают заморозку или досрочное прекращение программы.

Сложность в том, что семейная ипотека может полноценно работать лишь при выделении дополнительных лимитов, а это, как считают аналитики, маловероятно при ключевой ставке Центробанка на уровне 19%.

Тем, кто планирует воспользоваться семейной ипотекой, следует поспешить. Каждый месяц, если не каждую неделю, наблюдается последовательное ужесточение льготных программ. Так что лучшее время для покупки квартиры - сейчас.

Менеджеры отделов продаж холдинга «Термодом» вместе с клиентом подадут заявку на участие в программе семейной ипотеки, помогут оформить необходимые документы. Также застройщик предлагает различные варианты рассрочки. Узнать подробнее о ценах, свободных квартирах и условиях программ можно в офисах продаж «Термодома» и по телефону 8 (8412) 28-28-20.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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