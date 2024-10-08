В Пензенской области высадят 60 000 молодых деревьев

08.10.2024 | 21:31

В Пензенской области в рамках всероссийской экологической акции «Сохраним лес» станет на десятки тысяч деревьев больше. Об этом сообщили в региональном минлесхозе.

Акция начнется с Чаадаевского лесничества, где 10 октября волонтеры высадят около 5 000 молодых деревьев.

Всего на территории лесного фонда области определены 36 участков на площади 49 га, куда доставят саженцы.

Для этих целей подготовлено более 60 000 растений.

В 2023 году в Пензенской области в рамках акции «Сохраним лес» высадили 35-миллионное дерево.

Юбилейное растение появилось в Шемышейском районе, где заложили хвойный лес.