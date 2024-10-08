Сетевое издание|18+|Вторник|8 окт 2024|21:54
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области высадят 60 000 молодых деревьев

Печать
Telegram

В Пензенской области в рамках всероссийской экологической акции «Сохраним лес» станет на десятки тысяч деревьев больше. Об этом сообщили в региональном минлесхозе.

Акция начнется с Чаадаевского лесничества, где 10 октября волонтеры высадят около 5 000 молодых деревьев.

Всего на территории лесного фонда области определены 36 участков на площади 49 га, куда доставят саженцы.

Для этих целей подготовлено более 60 000 растений.

В 2023 году в Пензенской области в рамках акции «Сохраним лес» высадили 35-миллионное дерево.

Юбилейное растение появилось в Шемышейском районе, где заложили хвойный лес.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте