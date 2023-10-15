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Общество

В шемышейском лесу посадили юбилейную сосну

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В Пензенской области высадили 35-миллионное дерево в рамках акции «Сохраним лес». Юбилейное растение появилось в Шемышейском районе, где заложили хвойный лес.

Акция проходила 13 октября, к участникам присоединился певец, музыкант, телеведущий Родион Газманов. На мероприятии он спел песни «Люси», «Девочка хочет в небо» и «Танцуй, пока молодой».

Всего в день акции высадили 7 000 сосен.

«После центрального мероприятия Пензенская область продолжит высадки: лесовосстановление продлится до поздней осени. Всего же на территории области в рамках акции планируется высадить свыше 65 тыс. саженцев древесно-кустарниковых пород. Затем на засаживаемых территориях будет вестись агротехнический уход», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Осенью 2022-го в рамках акции «Сохраним лес» в регионе планировалось высадить 50 тысяч сеянцев сосны обыкновенной на площади 36 га. Аналогичные мероприятия проходят ежегодно с конца августа по ноябрь на всей территории РФ.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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