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Общество

В 72 школах региона обновили оборудование столовых

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В 72 учебных заведениях Пензенской области обновили технологическое оборудование столовых. Модернизированы пищеблоки в 15 школах Кузнецка, 3 - Заречного и 54 - Пензы.

«Закуплены пароконвектоматы, пекарские шкафы, электрические овощерезки, холодильные шкафы, электрические плиты, посудомоечные машины. Приобретена посуда», - перечислили в пресс-службе областного правительства.

Финансирование шло из регионального бюджета: выделялось 94 миллиона рублей.

В 72 школах региона обновили оборудование столовых

«С 2022 года мы планомерно обновляем оборудование в школьных столовых, чтобы дети были обеспечены горячим питанием, чтобы вкус и качество блюд не вызывали нареканий ни у детей, ни у их родителей», - заявил губернатор Олег Мельниченко.

В 2022 году технологическое оборудование заменили в 62 сельских школах в разных муниципальных образованиях, в 2023-м - в 31 школе в городских поселениях.

Сейчас общий охват горячим питанием обучающихся в регионе составляет 97,5% (в начальной школе - 100%).

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Источник — фото 2 - областного правительства
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