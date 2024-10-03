Пензенские срочники крайне редко выбирают службу по контракту

03.10.2024 | 11:28

В четверг, 3 октября, в правительстве Пензенской области состоялся брифинг, на котором обсуждался вопрос о том, будут ли призывников направлять в зону СВО.

«Хочу успокоить и новобранцев, и их родителей: призывники привлекаться не будут, срок службы остается прежним - 1 год», - подчеркнул военный комиссар Андрей Сурков.

Он отметил, что осенний призыв только начался, а в Сети уже много фейков, направленных на создание панических настроений.

По его словам, такая же ситуация наблюдалась и во время весеннего призыва, но сорвать кампанию не удалось.

«Сотрудники военных комиссариатов ведут разъяснительную работу. Надеюсь, что и осенью происки не увенчаются успехом», - высказался Андрей Сурков.

Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата Пензенской области Дмитрий Исаев уточнил, что у призывников есть выбор: срочная служба в течение 1 года или служба по контракту на 2 года. Второй вариант выбирают единицы.