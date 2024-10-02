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Общество

В Пензенской области доля мужчин-пенсионеров составляет 30%

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В Пензенской области на 1 января 2024 года проживало 344,3 тыс. пенсионеров. Из них 30% мужчин и 70% женщин.

Такие данные обнародовал Пензастат. В регионе насчитывается 4,7 тыс. граждан, достигших возраста 90 лет, 85% из них - это женщины.

«Вековой рубеж перешагнуло 52 человека», - сообщили специалисты.

Во вторник, 1 октября, в Пензенской области отметили День пожилого человека. К нему приурочили старт проекта «Университет «серебряного возраста».

Запланирована работа «факультетов» информационных технологий, активного долголетия, пенсионной грамотности, садоводства и огородничества, правоведения, краеведения, здоровья и медицины.

Как сообщили в пресс-службе областного минтруда, обучение пенсионеров организуют по гибкому графику, около 4 раз в неделю.

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