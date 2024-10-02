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Общество

3 октября пензенцев ждет теплый ветреный день

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В четверг, 3 октября, жителей Пензенской области ждет еще один теплый день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут +3...+8 градусов, а днем поднимутся до отметок +19...+24.

Погода будет малооблачной. Осадков снова не ожидается.

Подует юго-восточный ветер со скоростью до 12 метров в секунду.

При этом в Пензенской области до 7 октября продлен оранжевый уровень погодной опасности, связанный с чрезвычайно высокой угрозой лесных пожаров (V класс).

3 октября в народном календаре Астафий Ветряк. В этот день прежде определяли по ветру будущую погоду. Если он дул с севера, ждали холодов, если с юга - тепла, западный ветер сулил дождь, а восточный - ясные дни. Южный ветер предвещал и хороший урожай озимых.

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