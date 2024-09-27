В Пензенской области уменьшилось число воспитателей

27.09.2024 | 09:27

В пятницу, 27 сентября, в стране отмечается День дошкольного работника. К празднику Пензастат опубликовал данные о количестве воспитателей в детсадах региона.

Подсчитано, что в 2023-м трудились 4,1 тысячи работников, 99,8% из них - женщины. По данным за 2022 год, в дошкольных учреждениях области было 4,5 тысячи воспитателей.

«Численность воспитанников детских садов составляла 48,6 тыс. человек. Средний размер группы - 21 ребенок», - уточнили в Пензастате.

На одного педагога в среднем приходилось 12 детей.

Более 50% воспитателей в дошкольных учреждениях - работники в возрасте 35-54 лет. У большинства - высшее образование.