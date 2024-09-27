В магазинных пельменях нашли опасные микроорганизмы

27.09.2024 | 08:48

Специалисты Роскачества исследовали 20 торговых марок пельменей по 587 показателям. В продукции обнаружили листерии, сальмонеллы, кишечную палочку, повышенное содержание опасных микроорганизмов.

Результатами исследования поделился «Пятый канал». Ни одна торговая марка не может претендовать на знак качества, сделали вывод специалисты.

«Кишечная палочка и сальмонелла, конечно, пугают нас, потому что они, безусловно, способны вызвать у некоторых людей тяжелую инфекцию, способную, конечно же, к тяжелому течению», - отметила доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.

Специалисты настаивают: лучше отказаться от магазинных пельменей в пользу домашних. Тем же, кто приобретает их в торговых точках, порекомендовали варить как минимум 10 минут.

Эксперты также отмечают, что лучше покупать продукт с пометкой «Сделано по ГОСТу». В таких пельменях меньше риска встретить курицу вместо говядины, а также крахмал, сою и частички костей.