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Общество

В магазинных пельменях нашли опасные микроорганизмы

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Специалисты Роскачества исследовали 20 торговых марок пельменей по 587 показателям. В продукции обнаружили листерии, сальмонеллы, кишечную палочку, повышенное содержание опасных микроорганизмов.

Результатами исследования поделился «Пятый канал». Ни одна торговая марка не может претендовать на знак качества, сделали вывод специалисты.

«Кишечная палочка и сальмонелла, конечно, пугают нас, потому что они, безусловно, способны вызвать у некоторых людей тяжелую инфекцию, способную, конечно же, к тяжелому течению», - отметила доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.

Специалисты настаивают: лучше отказаться от магазинных пельменей в пользу домашних. Тем же, кто приобретает их в торговых точках, порекомендовали варить как минимум 10 минут.

Эксперты также отмечают, что лучше покупать продукт с пометкой «Сделано по ГОСТу». В таких пельменях меньше риска встретить курицу вместо говядины, а также крахмал, сою и частички костей.

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