Уличенные в пале травы аграрии не получат мер поддержки

27.09.2024 | 15:51

Руководителям сельхозпредприятий напомнят об ответственности за пал травы. Соответствующее поручение дал министерству сельского хозяйства губернатор Олег Мельниченко на заседании областного правительства.

Перед этим министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Ришат Алтынбаев доложил: в регионе установлен высший, пятый класс пожарной опасности.

«Любая искра может привести к беде, все пойдет в леса, очень тяжело тушить», - пояснил он и попросил глав районов контролировать расположенные на их территории сельхозпредприятия. Важно не допускать пала сухой травы на полях.

«Не попросим, а жестко обозначим еще раз. Управление МЧС уже свои указания довело, пусть региональный минсельхоз еще раз напомнит и контролирует соблюдение. Пусть аграрии помнят о том, что организации, которые уличат в пале сухой травы, потеряют все свои позиции на предоставление мер поддержки. Никаких преференций мы им предоставлять не будем», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Синоптики обещают теплую осень без дождей, предупредил губернатор.