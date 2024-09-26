27 сентября пожарные соберутся у «Дизель-Арены»

26.09.2024 | 17:53

В пятницу, 27 сентября, на территории СЗК «Дизель-Арена» (Окружная, 163), пройдут пожарно-тактические учения.

Тренировка начнется в 8:00.

«Просим граждан соблюдать спокойствие!» - обратились к населению в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Учения на объектах с массовым пребыванием людей проводятся часто. Так, 12 сентября локацией стал гипермаркет «Лента» на проспекте Строителей.

30 августа пожарные отрабатывали тактику действий в магазине строительных и хозяйственных товаров «Лемана ПРО» (бывший «Леруа Мерлен»).

Предыдущая тренировка прошла 31 июля в торговом центре «Сан и Март».