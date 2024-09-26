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Общество

27 сентября порывы ветра могут достичь 18 м/с

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По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 27 сентября, в Пензенской области снова будет малооблачно и без осадков.

Ветер продолжит дуть с юга, местами его порывы достигнут 15-18 м/с.

В ночь на пятницу температура за окном опустится до +3...+8 градусов. Местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы - до 0...-2.

В дневное время термометры покажут +19...+24, а к ночи похолодает до +8...+13 градусов.

В народном календаре 27 сентября - Воздвижение. На Руси, намекая на близость холодов, говорили: «Пришло Сдвиженье - кафтан с шубой сдвинулся». В народе подмечали, что ясная и теплая погода в этот день сулит поздний приход зимы.

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