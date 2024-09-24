Из-за ремонта изменится расписание пензенских пригородных поездов

24.09.2024 | 21:01

В Пензенской области из-за ремонта на перегоне Канаевка - Асеевская изменится график движения пригородных поездов. Некоторые составы отменят.

Как предупредили в Башкортостанской ППК, 29 сентября и 6 октября пригородный поезд № 7231/7230 Саранск - Пенза-I - Кузнецк отправится со станции Пенза-I на 2 часа и 1 минуту раньше действующего графика. Он доедет до Кузнецка.

На участке Саранск - Пенза-I поезд № 7230 Пенза-I (отправление в 9:05) - Кузнецк (прибытие в 11:15) отменят.

Также 29 сентября и 6 октября поезд № 7247/7246 Кузнецк - Пенза-I - Саранск уедет из Кузнецка на 1 час и 42 минуты позже действующего расписания. Состав проследует до станции Пенза-I.

Поезд № 7247 Кузнецк (отправление в 16:52) - Пенза-I (прибытие в 18:52) на участке Пенза-I - Саранск отменят.

30 сентября, 1, 2, 7 и 8 октября поезд № 7230 Пенза-I (отправление в 9:05) – Кузнецк (прибытие в 11:15) уедет из города на Суре на 2 часа и 1 минуту раньше действующего расписания, а поезд № 7247 Кузнецк (отправление в 16:52) - Пенза-I (прибытие в 18:52) покинет Кузнецк на 1 час и 42 минуты позже.

29 и 30 сентября, а также 1, 2, 6, 7 и 8 октября выведут из графика пригородные поезда № 7234 Пенза-I (отправление в 09:05) - Кузнецк (прибытие в 11:20) и № 7235 Кузнецк (отправление в 16:52) - Пенза-I (прибытие в 18:52).

В эти же дни поезд № 7239/7232 Саранск - Пенза-I - Кузнецк поедет до Пензы. Поезд № 7239 Саранск (отправление в 16:07) - Пенза-I (прибытие в 18:48) на участке Пенза-I - Кузнецк отменят.

30 сентября, 1, 2, 3, 7, 8, 9 октября пригородный поезд № 7233/7238 Кузнецк - Пенза-I - Саранск проследует до Саранска. Поезд № 7238 Пенза-I (отправление в 08:34) - Саранск (прибытие в 11:21) на участке Кузнецк – Пенза-I отменяется.